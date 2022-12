La novia de Toni Costa confiesa lo que se va a operar

En un video de su Instagram donde informa a sus seguidores sobre sus proyectos y vida personal, Evelyn Beltrán compartió un video en el que da un especial mensaje que mantenía en secreto: se volvería a operar, pero eso no es todo pues además dejó ver como su novio Toni Costa la apoyó antes de entrar al quirófano.

“Hola hola buenos días, el día por fin llegó, me voy a operar una vez más me pondré en las manos de mi doctor, ¿qué me voy a hacer? Me voy a hacer otro levantamiento de senos y me voy a cambiar mis implantes para ponerme unos más naturales, más bonitos, estoy muy emocionada, muy contenta, ya sé que no les había comentado nada pero como no sé guardar las cosas tanto tiempo les comparto lo que me voy a hacer”, comenzó explicando.