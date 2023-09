Se suma nueva personalidad a Telemundo y sorprende a todos

Danilo Carrera: ¿El indicado para ser el nuevo rostro?

De acuerdo con el portal Tv Notas, Danilo le dijo que era una persona muy sensual mientras que ella se encontraba hablando de una problemática seria: El calentamiento global.

Danilo, le dijo: ¿Sabes cuál es uno de los problemas más grandes del cambio climático? How hot you are (lo ardiente que eres)”, “I had to say it (tenía que decírtelo)”.

Esto claramente creó un ambiente de incomodidad absoluto entre la intérprete de ‘Habvana’ y el actor, pues Camila no tuvo ninguna reacción.

Mientras tanto, la cantante se limitó a decirle ‘Oh wow’, generando una gran ola de comentarios negativos a Danilo.