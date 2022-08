De acuerdo con los datos sísmicos preliminares citados por el medio especialista en estos fenómenos Volcano Discovery, el terremoto en Guam, territorio no incorporado de Estados Unidos en el Pacífico Occidental, no debería haber causado ningún daño significativo, pero probablemente muchas personas lo sintieron como una ligera vibración en el área del epicentro.

Un sismo de magnitud 5.7 que se registró cerca de Dededo Village, en Dededo, Guam, fue reportado este lunes por el Servicio Geológico de Estados Unidos ( USGS por sus iniciales en inglés), considerado una de las agencias internacionales clave que monitorean la actividad sísmica en todo el mundo. Según el medio Saipan Tribune , no se activó una alerta de tsunami.

Una ligera vibración se habría sentido por el sismo en Guam

Es posible que se sintiera un temblor débil en el pueblo de Yigo (20,500 habitantes) ubicado a 24 km del epicentro, el pueblo de Dededo (44,900 habitantes) a 28 km, el pueblo de Hagåtña (1,100 habitantes) a 36 km, Agaña (1,100 habitantes) a 37 km de distancia, y Talofofo Village (3,200 habitantes) a 48 km de distancia, precisó Volcano Discovery.

Por otra parte, un fuerte terremoto submarino a poca profundidad estremeció el oeste de Indonesia también este lunes y aterrorizó a la población, aunque por el momento no ha habido reportes inmediatos de daños graves o víctimas, informó The Associated Press.