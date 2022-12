Hasta Perez Hilton le manda mensaje a Britney Spears

El famoso bloguero Perez Hilton, a quien se le recuerda por haberse burlado de Britney Spear en la etapa en la que sufrió una crisis mental que se hizo pública, no podía permanecer indiferente a las teorías que se han compartido que la cantante había muerto y lanzó un video a través de sus redes sociales que provocó reacciones de todo tipo:

“¿Por qué estoy haciendo este video? En primer lugar, por muchas razones, no voy a repetir lo que me dijo mi amigo… pero mi amigo compartió que las cosas están mal (reiriéndose a la salud de la artista)… Me han etiquetado en todos los videos de las teorías: la pantalla verde, el clon, el control sobre Britney, la tutela… Y, lo que más me sorprende, es que no he visto ni un sólo video mencionando lo que en verdad pueda estar pasando. Nadie ha especulado en lo que sucede en realidad. Sólo quiero enviarle a Britney todo mi amor, espero que sepa que el mundo está con ella, que la aman”.