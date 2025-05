Captan el momento en que se forma una tromba sobre el lago Lanier

Un video compartido en redes sociales capturó el impresionante momento en que una tromba se formó sobre el lago Lanier, en Georgia, durante las fuertes tormentas que afectaron la región el viernes.

El fenómeno ocurrió cerca de Thompson Bridge Road, en el condado de Hall, donde las condiciones climáticas adversas desataron una serie de eventos significativos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) aún no ha confirmado si se trató de una tromba o un tornado.

A pesar de la incertidumbre, el avistamiento generó preocupación entre los residentes y autoridades locales, quienes comenzaron a recibir llamadas de emergencia alrededor de las 6:50 p.m. sobre un posible tornado en la zona.

WOW! Check out this viewer video of a waterspout that formed on Lake Lanier tonight in the Thompson Bridge area in Hall County: https://t.co/MkenYEFwi8 pic.twitter.com/j9fdGgSe1M

— WSB-TV (@wsbtv) May 3, 2025