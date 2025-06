Se forma la tormenta tropical Dalila e impacta la costa pacífica de México

La tormenta tropical Dalila se formó este viernes en el sur de las costas de Guerrero y Michoacán, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

Este fenómeno meteorológico, originado a partir de la depresión tropical Cuatro-E, promete lluvias intensas en varias entidades del Pacífico.

Las precipitaciones oscilarán entre 75 y 150 milímetros en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En Jalisco y Colima, se espera que sean muy fuertes, con rangos de 50 a 75 milímetros.

El SMN detalló que la tormenta contará con vientos máximos sostenidos de 65 km/h, con rachas de hasta 85 km/h.

3 pm CST – Tropical Storm #Dalila bringing heavy rains and strong winds to portions of southern and southwestern Mexico. Here are the Key Messages. Visit https://t.co/Oy8uoeRKme for more. pic.twitter.com/duKtEbzj7R

— NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 13, 2025