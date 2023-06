Miembros de la Guardia Real se desmayan pro el calor extremo

Al menos tres guardias se desmayaron durante el desfile militar conocido como Colonel’s Review, en el que más de 1.400 soldados de la División Doméstica y la Royal Horse Artillery Troop fueron revisados ​​por el heredero al trono, que es coronel honorario de la Guardia Galesa.

La temperatura en Londres el sábado pasado debía alcanzar los 30 C (86 F). Varios soldados británicos se vieron abrumados por el calor. De acuerdo con la información de The Associated Press. ARCHIVADO COMO: El Niño clima mundo