Se filtra la camiseta de visitante de México para el Mundial 2026

La emoción por el Mundial 2026 continúa creciendo y, junto a ella, también aumentan las filtraciones sobre el uniforme que utilizará la Selección Mexicana.

Después de que se dieran a conocer imágenes borrosas hace algunas semanas, ahora el portal especializado Footy Headlines ha revelado con claridad cómo será la camiseta de visitante del Tricolor.

Según la publicación, realizada en conjunto con la cuenta @TigresJersey, el uniforme alternativo será mayormente blanco y destacará por un diseño geométrico inspirado en las culturas mesoamericanas.

Este detalle cultural no solo aporta identidad, sino que también ofrece un estilo único al jersey.

🚨🇲🇽 BREAKING: a first look at the design of Mexico’s away kit for the 2026 World Cup! 🏆👕

Via @TigresJersey pic.twitter.com/K5v5WeSkmt

— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 17, 2025