Hombre se estrella en JCPenney de mall en Texas y es abatido por la policía (FOTOS)

Un hombre protagonizó una persecución de 19 millas que culminó en un violento incidente dentro del centro comercial Killeen, Texas.

La situación, ocurrida en plena temporada navideña, dejó a cuatro personas heridas y al sospechoso abatido, según informó el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

El sargento Bryan Washko, del DPS, detalló en una conferencia de prensa que todo comenzó cuando un patrullero intentó detener una camioneta alrededor de las 5 de la tarde.

El conductor, denunciado por posible conducción en estado de ebriedad, no se detuvo y aceleró hacia el centro comercial, de acuerdo con ABC 7.

🚨 BREAKING . Man Storms Killeen, Texas Mall After 19-Mile Police Chase

📍 United States

The individual ran over four people before crashing.

At the scene, an officer shot and killed the suspect following the chase.

via . abc7 pic.twitter.com/9Rlkmle2ME

— United Alerts (@unitedalerts) December 22, 2024