Se escapan cuatro reos de cárcel de Georgia

La agencia The Associated Press, indicó que el sheriff del condado de Bibb, David Davis, identificó a los cuatro sujetos y ofreció las imágenes de los hombres.

Cuatro reos escaparon de la cárcel del centro de Georgia, y las autoridades de la localidad no dudaron en iniciar una búsqueda por el área.

Una búsqueda inmediata

Las autoridades de la localidad no dudaron en iniciar una intensa búsqueda por toda el área para recapturar a estos fugitivos.

Durante una conferencia de prensa el lunes, Davis dijo que el personal de la cárcel notó una ruptura en la cerca perimetral alrededor de las 6 de la mañana, según AP.

Después de ver imágenes de video, descubrieron que los cuatro hombres pudieron escapar a través de una ventana en un salón social, informó Davis y citó AP.

Y después de escapar por la ventana, cortaron parte de la cerca alrededor de las 3:30 a.m. del lunes, informó la agencia The Associated Press.