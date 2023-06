El 2023 será un año que marque al programa ‘Hoy’ y a su elenco pues no sólo Andrea Legarreta anunció su divorcio de su marido, sino también Galilea Montijo al igual que Tania Rincón, como si se tratara de una maldición entre conductoras… ahora, una de ellas se despide de su público mandando un mensaje.

Para fortuna de los seguidores de la conductora mexicana, su salida del programa ‘Hoy’ es sólo temporal, pues dejó en claro que se va a un mismo proyecto dentro de la empresa Televisa, por parte del área de deportes, lo que tan sólo durará un mes, la Copa de Oro, y seguramente su lugar no será ocupado por nadie.

¿Galilea Montijo tampoco estará ya en el programa Hoy?

Desde que inició ‘La Casa de los Famosos México’, las participaciones de Galilea Montijo en el programa Hoy han estado contadas… ¿será que se acerca el final de la mexicana? Aunque ahora con la salida temporal de Tania Rincón, se queda al frente quien ha estado toda la vida dentro del show, Andrea Legarreta.

Los comentarios por la salida de Tania Rincón no se hicieron esperar: «Que bueno porque ya está de hueva y ni la quieren», «Sin ella no a va ser lo mismo», «Ay noooo te vayas!!!! Que luego ponen a la Ochoa», «Pero seguro que regresas se te va extrañar», «Los únicos que me caen bien Tania y Carlos», «Créeme que te vamos a extrañar muchísimo. Buen viaje y Dios primero te esperamos de regreso», «El que se debería ir y para siempre es el nefasto de Arath», se puede leer. AQUÍ PUEDES VER LA FOTO DE LA DESPEDIDA DE TANIA RINCÓN DEL PROGRAMA HOY.