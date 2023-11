Se descarrila tren y derrama sustancia química en Kentucky

Se cree que el incendio está liberando dióxido de azufre, pero la cantidad no se confirmará hasta que se tomen medidas.

John Mura, portavoz del Gabinete de Energía y Medio Ambiente estatal, dijo no tener más información sobre la cantidad de sustancias químicas liberadas.

De acuerdo con The Associated Press, los efectos del dióxido de carbono depende de la concentración y la duración de la exposición.

«Entré en pánico, estamos cocinando, tenemos pavos en el horno. No podemos irnos” Dijo Linda Todd, residente de Livingston a la cadena CBS.

Instó a la población a no acudir al área para permitir que las autoridades estatales y locales realicen sus tareas.

Las consecuencias

En los días subsiguientes, las autoridades confirmaron la presencia de miles de peces muertos en los arroyos.

Vecinos relataron a los medios locales que sus gallinas murieron súbitamente, los zorros entraron en pánico y sus mascotas enfermaron.

Además, los residentes se quejaron de dolores de cabeza, ardor en los ojos y dolor de garganta. VER VIDEO DEL MOMENTO AQUÍ.

Según la información de The Associated Press, hasta ahora no se han registrado víctimas en Kentucky por este descarrilamiento.