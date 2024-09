Se desata tiroteo en estación de metro de New York

Un tiroteo sacudió la estación de metro Sutter Avenue en Brooklyn este domingo por la tarde, dejando a un oficial de policía herido y a varios detenidos.

Según fuentes policiales citadas por NBC New York, el incidente ocurrió alrededor de las 3 p.m., cuando un oficial recibió un disparo en el costado.

Afortunadamente, se espera que el oficial sobreviva y ya fue trasladado a un hospital cercano en Brooklyn para recibir atención médica.

El Departamento de Policía de Nueva York respondió rápidamente al tiroteo, logrando arrestar a tres sospechosos implicados en el incidente, mientras que una cuarta persona, quien también resultó herida de gravedad, está bajo custodia.

Four people are shot including two NYPD cops at major subway station during horrific daylight gunfight https://t.co/pSXgT24Txk pic.twitter.com/r8Icg6sZzj

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 15, 2024