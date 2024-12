Se desata emergencia en el Cumberland Mall de Atlanta

El Cumberland Mall, ubicado en Atlanta, fue escenario de una emergencia la tarde del domingo, luego de que se reportara un posible tiroteo.

El Departamento de Policía del Condado de Cobb emitió un comunicado pidiendo evitar la zona mientras se realizaba la investigación.

Según las primeras actualizaciones de la policía, los oficiales encontraron que los reportes de disparos surgieron tras una pelea masiva en el interior del centro comercial.

Varias personas fueron detenidas, pero no se localizaron víctimas ni testigos de disparos.

DEVELOPING: Cops swarm Cumberland Mall in Atlanta after reports of a shooting

Police say, «officers have detained multiple individuals following reports of a shooting, which originated from a large fight. At this time, no shooting victims have been located.» pic.twitter.com/65RL6mHuPK

— Breaking911 (@Breaking911) December 22, 2024