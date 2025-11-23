Se cumple la regla de tres: mueren los actores Xavier del Valle, José Antonio Estrada Salgado y la actriz Erna Martha Bauman
El mundo del entretenimiento en México atraviesa días de luto tras la confirmación de la muerte de dos reconocidos actores y una emblemática actriz que marcaron la televisión, el cine y el teatro durante décadas.
Las noticias, dadas a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y la Asociación Nacional de Actores (ANDA), generaron una oleada de mensajes de despedida y condolencias hacia sus familias.
Las tres figuras, provenientes de generaciones y estilos distintos, compartían un legado artístico que hoy vuelve a ser recordado con cariño.
Sus nombres: Xavier del Valle, Erna Martha Bauman y José Antonio Estrada Salgado, quienes dejaron huellas imborrables en la cultura mexicana.
El adiós a Xavier del Valle
El fallecimiento de Xavier del Valle, también identificado como Luis Xavier del Valle Muñoz, se confirmó el viernes 21 de noviembre de 2025.
La noticia fue anunciada por ANDI y ANDA, que expresaron su pesar por la partida del actor y enviaron un mensaje claro: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del intérprete Xavier del Valle”.
Hasta ahora no se han revelado las causas de su muerte, respetándose la privacidad de su familia.
Xavier del Valle destacó en la televisión mexicana con participaciones memorables en series como El Señor de los Cielos e Infames, además de otros proyectos como Capadocia, Un día cualquiera y Señora Acero.
Erna Martha Bauman, un ícono eterno
La actriz Erna Martha Bauman Keller falleció el mismo 21 de noviembre y su partida también fue confirmada por la ANDI.
La asociación la recordó como una mujer que “trascendió del modelaje a la actuación”, honrando su versatilidad y elegancia.
Erna Martha alcanzó el reconocimiento nacional al coronarse como Señorita México y convertirse en semifinalista de Miss Universo 1956, un logro que le abrió las puertas al cine y la televisión.
Su trabajo en el cine de terror gótico mexicano es uno de los más celebrados, especialmente por su papel como la Condesa Eugenia Frankenhausen en La invasión de los vampiros y El vampiro sangriento.
Una figura querida: José Antonio Estrada Salgado
Días antes fueron anunciadas la muerte del actor José Antonio Estrada Salgado, conocido con cariño como “El Chino”.
La ANDI confirmó el deceso describiendo su pérdida como un golpe para quienes lo acompañaron en su carrera y para el público que lo seguía en diversos proyectos.
Estrada Salgado fue un actor de reparto muy presente en la televisión mexicana, apareciendo en series como Vecinos, Mujeres asesinas y La rosa de Guadalupe.
Su popularidad también creció entre audiencias jóvenes gracias a su participación en sketches del canal de YouTube Qué Parió, donde mostró su talento para la comedia.
Un legado que no se apaga
Las muertes de Xavier del Valle, Erna Martha Bauman y José Antonio Estrada Salgado provocaron lo que muchos llaman “la regla de tres”, una coincidencia tristemente frecuente en la industria.
Más allá de esa percepción, su partida deja un vacío significativo en el espectáculo nacional y un homenaje espontáneo de seguidores, colegas y familiares.
Cada uno, desde su propio camino artístico, aportó a la memoria colectiva momentos, personajes y trabajos que hoy vuelven a ser celebrados.
El tributo más repetido entre los mensajes del público y del gremio coincide en una frase: el arte permanece aunque los artistas se vayan. Las tres despedidas, unidas por el calendario pero separadas por sus trayectorias, confirman la importancia y el cariño que siguen despertando entre generaciones, según ‘El Heraldo de México‘.