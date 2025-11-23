Se cumple la regla de tres: mueren los actores Xavier del Valle, José Antonio Estrada Salgado y la actriz Erna Martha Bauman

Muere el actor Xavier del Valle

Condolencias de ANDI y ANDA

Fallecen tres figuras del espectáculo

El mundo del entretenimiento en México atraviesa días de luto tras la confirmación de la muerte de dos reconocidos actores y una emblemática actriz que marcaron la televisión, el cine y el teatro durante décadas.

Las noticias, dadas a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y la Asociación Nacional de Actores (ANDA), generaron una oleada de mensajes de despedida y condolencias hacia sus familias.

Las tres figuras, provenientes de generaciones y estilos distintos, compartían un legado artístico que hoy vuelve a ser recordado con cariño.

Sus nombres: Xavier del Valle, Erna Martha Bauman y José Antonio Estrada Salgado, quienes dejaron huellas imborrables en la cultura mexicana.

El adiós a Xavier del Valle

El fallecimiento de Xavier del Valle, también identificado como Luis Xavier del Valle Muñoz, se confirmó el viernes 21 de noviembre de 2025.

La noticia fue anunciada por ANDI y ANDA, que expresaron su pesar por la partida del actor y enviaron un mensaje claro: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del intérprete Xavier del Valle”.

Hasta ahora no se han revelado las causas de su muerte, respetándose la privacidad de su familia.

Xavier del Valle destacó en la televisión mexicana con participaciones memorables en series como El Señor de los Cielos e Infames, además de otros proyectos como Capadocia, Un día cualquiera y Señora Acero.