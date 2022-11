La hija de Jenni dio unas potentes palabras a sus seguidores llamándolos ‘culer..’

En el mensaje, Chiquis Rivera precisó: “¿Qué más les recomiendo les recomiendo? Que no sean culer…tos… Pórtense bien, be nice (sean amables), no anden criticando la gente, vivan con buenas intenciones, en vez de estar fregando pídanle mucho a Dios por la gente que quizás nos cae pues no muy bien que andan ahí picando la cresta”, comenzó diciendo la cantante ex de Lorenzo Méndez.

Y continuó más recomendando a la gente que se encomienden a Dios: “Dios ayúdame a ser mejor persona todos los días, la mejor versión de mi misma, de mi mismo, y poder perdonar, eso es muy importante, una clave importantísima, poder perdonar”, finalizó Chiquis Rivera en un mensaje que también pudiera ir dirigido a su ex Lorenzo Méndez.