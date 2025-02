Se burlan de Shakira en los Grammy pero ella les da lección y saca la casta por los inmigrantes

«Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes de este país», expresó la cantante.

«Ustedes son queridos, ustedes valen y yo siempre lucharé con ustedes y con todas esas mujeres que trabajan muy duro cada día para sacar adelante a sus familias», añadió.

Las palabras de Shakira llegan en un contexto político tenso, con las recientes declaraciones de Donald Trump sobre endurecer las políticas migratorias.

Su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, con el que conquistó el Grammy, es su duodécimo trabajo de estudio y marcó su esperado regreso tras ‘El Dorado’ en 2017.

Thank you for this Best Latin Pop Album, I had so much fun with this performance!

To be surrounded by so many great artists and friends in one of the best Grammy editions of all time was a dream.

Can’t wait to see you in May on my tour #LMYNLWorldTour in the US!#GRAMMYs pic.twitter.com/2btgro1nJ0

— Shakira (@shakira) February 3, 2025