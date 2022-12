Fue así como, hace unos días a través del Instagram de ‘El Gordo y La Flaca’ , compartieron un video de Lucía mostrando sus mejores pasos de baile con el tema ‘Mi Burrito Sabanero’ de fondo. La guapísima actriz, luciendo un look muy navideño, un entallado pantalón y un gorrito. Archivado como: Se burlan de Lucía Méndez

Sin embargo y pese a las críticas, la actriz mexicana continúa mostrando su seguridad en cada video o fotografía que sube, Lucía sigue teniendo el cuerpo que muchas mujeres desearían. Pese a todo lo mencionado, hay gente que no tolera el hecho de que la actriz continúa sumándose a tendencias del internet.

Se burlan de Lucía Méndez: ¿No quiere aceptar su edad?

A pesar de que la actriz mexicana Lucía Méndez todavía no llega a los 70 años, la gente critica la forma en la que no ha estado afrontando la vejez como debería de hacerlo, puesto a que se ha sometido varias operaciones para lucir conservada aún, aunque muchos resaltan que no se ve nada natural.

"Operada estilo Michael Jackson, casi irreconocible. Mi mama tiene 69 años y luce de 55 sin ninguna operación ni Botox en su vida. Eso es envejecer con clase y dignidad. Igual Lucía Méndez tiene casi 70 y ninguna operación cambiará eso", expresó una usuario por medio de los comentarios.