Saúl «El Canelo» Álvarez confirma pelea con Berlanga pero le sale mal

Canelo enfrenta duras críticas nuevamente.

«La pelea que nadie pidió».

«¿Miedo a Benavidez? Seguidores cuestionan.

El famoso boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha confirmado su próxima pelea a través de su cuenta de Instagram, generando una ola de reacciones encontradas entre sus seguidores.

«Fin de semana de independencia, fin de semana de pelea», escribó en la red social.

«Regresamos al T-Mobile Arena de Las Vegas, #CaneloBerlanga #MexicovsPuertoRico», agregó Canelo en su publicación.

Aunque la noticia debería haber emocionado a sus fanáticos, las críticas no se hicieron esperar.

LE LLUEVEN CRÍTICAS A CANELO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Saul Alvarez (@canelo)

Entre los comentarios más destacados, un seguidor expresó su decepción: «Canelo, te admiro mucho y yo quisiera ser como tú, pero la verdad últimamente no me llaman nada la atención tus peleas…»

«Desde los 6 años te veo boxear y la verdad esta será la primera pelea tuya que no pienso ver porque no me llama nada la atención, es la primera pelea tuya en 10 años que no veré», agregó el decepcionado fanático.

Otro seguidor fue más contundente: «La pelea que absolutamente nadie pidió».

Los comentarios negativos se enfocan principalmente en la elección de su oponente, Edgar Berlanga.