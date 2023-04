“ Me dio parálisis facial, no hace mucho por el estrés que traía y tantas cosas que tenía, entonces los que trabajan conmigo se preocuparon, porque son mis amigos y son los que están ahí”, confesó Saúl “El Canelo” Álvarez en entrevista con Javier ‘Chicharito’ Hernández, en su podcast y citó El Universal.

Saúl “El Canelo” Álvarez, confesó recientemente en un twitch el padecimiento que casi le cuesta su pelea. Fue a Javier ‘Chicharito’ Hernández, a quien le reveló por primera vez que sufrió de una parálisis facial debido a la carga de estrés que llevó en los últimos meses. Aunque no confesó cuando fue que sucedió, si indicó que la gente se preocupó por él.

En entrevista con el futbolista, señaló que todo se debió a una carga de estrés y por ello, aseguró que la fama no es fácil. Es la primera vez que el boxeador habla con sinceridad de un padecimiento de salud y de los aspectos “negativos” que conlleva ser famoso. Al igual, el pugilista suele ser privado en torno a su vida íntima.

¿Qué le dijeron?

En la entrevista detalló que sus empleados se acercaron a él y le preguntaron sobre lo que le había ocurrido en la cara. Él señaló que inclusive le dijeron cómo pensaban que no tenía preocupaciones debido al nivel de vida que lleva. El boxeador confesó que el incidente en su rostro ocurrió debido al estrés

“Los que estaban encargados de los carros me preguntaron ‘¿qué le pasó?, ¿por qué está así?’, y les dije que fue por puro pinche estrés. ‘No manche, nosotros pensábamos que no tenía preocupaciones, que no se estresaba'”, reveló el pugilista en el reciente episodio del twitch de ‘El Chicharito’ y citó El Universal.