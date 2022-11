Karla añadió que le gustaría hacer algo más benéfico: “También me gustaría crear un fondo para becas universitarias.” Tal parece que ambas conductoras tiene muy claro si en algún momento llegan a ganarse una gran cantidad de dinero. ARCHIVADO DE: Satcha Pretto Karla Martínez

Por su parte, la mexicana Karla Martínez aseguró que ella quisiera viajar por el mundo: “Me iría a conocer todo lo más posible”. Después a ambas les causó gracia los comentarios que hacían, aún no se sabe cuantas personas tienen la oportunidad de ganarse esa gran cantidad de dinero.

Satcha Pretto Karla Martínez: “No presuman lo que no tienen”

Como ya se mencionó, el video de Satcha y Karla hablando de que harían su ganarán esa jugosa cantidad de dinero fue subido en la cuenta de Instagram del programa Despierta América. Por lo cual, algunas personas que son seguidoras del programa comentaron que no presuman lo que no tienen.

"Yo no hago planes con lo que no tengo. JajJj pero tengo sueños total", "Yo con un millón sería feliz para comprar una casa", pues parece que algunos de los seguidores del programa matutino no quieren que sus conductoras lleguen a ganar este gran premio, pero se les deseo mucha suerte a ambas. VER VIDEO AQUÍ.