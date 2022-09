Le dan la mejor noticia a la periodista hondureña

Te contamos como fue el accidente que Satcha Pretto sufrió

La periodista está de regreso con sus compañeros de Despierta América

Satcha Pretto de regreso en Despierta América: La periodista hondureña y co-presentadora de Despierta América, acaba de dar las increíbles noticias de su regreso, y la familia del programa matutino le dio la mejor de las bienvenidas. Y es que recordemos que Satcha Pretto, sufrió un accidente que la hizo tomarse un reposo por varias semanas del programa.

La presentadora está más que feliz de dar esta sorpresa a sus seguidores, quienes estuvieron al pendiente de su salud en todo momento. Satcha se sometió a múltiples cirugías para recuperarse del accidente que sufrió, ¡Te contamos todos los detalles de su recuperación!

Satcha Pretto de regreso en Despierta América: ¿Qué le pasó a la conductora?

El pasado 7 de julio fue el último día que Sasha estuvo dentro del set de la familia de Despierta América, Raúl González contó que esa tarde, la periodista se fue a disfrutar de unas actividades con sus hijos y en la noche terminó en la sala de emergencias con una lesión en la rodilla.

“Es increíble la fatiga que me ha dado porque me imagino que debe de ser por el peso que le tengo que poner al cuerpo para caminar y apoyarme con la rodilla y la pierna izquierda, pero lo he dejado todo en manos de Dios, yo creo que es importante saber que ese día que estaba jugando con mis niños habíamos pasado una tarde fantástica”, contó sobre el accidente que sufrió hace poco más de dos meses. Archivado como: Satcha Pretto de regreso en Despierta América