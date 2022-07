“Es increíble la fatiga que me ha dado porque me imagino que debe de ser por el peso que le tengo que poner al cuerpo para caminar y apoyarme con la rodilla y la pierna izquierda, pero lo he dejado todo en manos de Dios, yo creo que es importante saber que ese día que estaba jugando con mis niños habíamos pasado una tarde fantástica”. Comenzó contando la periodista. Archivado como: Satcha Pretto se ausenta de Despierta América

"Al final tenía que brincar por encima de una llanta parada, brinqué y caí con el pie derecho y todo el peso se fue a la rodilla derecha. Sentí, caí al piso y me abrazaba la rodilla y me decía el entrenador "Ay deja el drama, párate", contó entre risas mientras que sus compañeros la escuchaban atentamente.

Satcha Pretto terminó contando como se llevó a cabo su accidente y que tan grave fue. “Al final el entrenador de beisbol de mi hijo me dijo que por qué no me quedaba un ratito más. Estábamos a punto de meternos al carro y yo le pregunté a Bruce ¿Quieres hacerlo? y me dijo que sí, así que acepté. Todo iba bien era un curso de obstáculos y dije: “¡Qué divertido! Lo quiero hacer yo también”.

Satcha Pretto se ausenta de Despierta América: Satcha cuenta que tendrá que someterse a una operación

Satcha dijo que trató de hacer como si nada hubiera pasado, pero fue inevitable, ya que el dolor si era fuerte. “Me incorporé, tomé mi asiento y dejé que mis hijos terminaran su entrenamiento. Ya cuando me quise volver a parar, empecé a ver ‘estrellitas’ de todos los colores y sentí que me iba a desvanecer, les conté que si me dolía mucho. Llevábamos a los niños a la casa y después me llevaron a la sala de urgencias, y todavía pensaba que no era nada”. Narró la periodista hondureña.

La guapa conductora dijo que le hicieron radiografías y no salió ninguna fractura. "El diagnóstico es que tengo un desgarro de tercer grado del ligamento colateral crucial, los huesos están un poco heridos. El dolor más grande lo sentí el día del golpe y el día después, pero ésta última semana que he tenido que tomar el medicamento para la preparación de la operación, no siento un dolor grande, siento mucha incomodidad". Además, Satcha narró como ha sido el apoyo que sus hijos, su esposo y su mamá le han dado durante este proceso, el cual, ha sido mucho. (PUEDES VER AQUÍ EL VIDEO COMPLETO)