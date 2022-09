“Le agradezco a Dios por permitirme esta oportunidad para crecer, aprender y agradecer”, dice la conductora de Despierta América

A solo un día de su cirugía en la rodilla derecha, la periodista hondureña Satcha Pretto compartió una serie de videos en sus redes sociales para decirles a sus seguidores cómo iba en este proceso. En otra publicación, expresó que su gratitud hacia sus seguidores era enorme, y que su operación coincidía con su noveno aniversario de bodas.

“Tengo muy claro, repito, que esta no es una enfermedad terminal, que esto no es un cáncer, que esto no es algo que puede acabar con mi vida y eso se lo agradezco también a Dios. Todos los días me levanto y le digo: ‘Gracias Dios porque estoy en esta situación, porque tengo cada una de mis extremidades que funcionan y porque esta que está fallando ahorita un poco, en unos meses va a estar al cien por ciento”, expresó la conductora de Despierta América (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).