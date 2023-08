La razón por la que no debes guardar sartenes dentro del horno

Expertos aseguran que no hay que guardar sartenes dentro del horno de la estufa porque éste fue diseñado para distribuir uniformemente el calor.

Hay casos en que, al ya no funcionar esta parte de la estufa, lo hacen de manera consciente sin imaginar las razones por las que no hay que hacerlo.

Una práctica muy común que tenemos la mayoría, si no es que todos, es guardar sartenes dentro del horno de la estufa, pero no debe ser así.

Toma nota, lo que no se debe de guardar dentro del horno de la estufa son principalmente las ollas, pues por su tamaño pueden golpear las paredes.

Tal vez a simple vista no se note que el horno de tu estufa, siempre y cuando no tengas sartenes dentro de él, necesite una limpieza, pero si lo requiere.

Cuidados Esenciales

En el caso de que hayas decidido guardar sartenes, y otros utensilios, en el horno, considera que cuando quieras usarlo tendrás que sacar todo lo que hay en su interior.

Lo que muchos no toman en cuenta es que si no se lavaron de forma adecuada podrían provocar mal olor al tener restos de comida o grasa.

Tampoco guardes aquí piezas de madera, silicona de baja calidad u otros materiales sensibles al calor. No lo olvides.

No creas que estas razones suenan exageradas. El horno de la estufa, funcione o no, se diseñó con un propósito y no debe de hacerse lo opuesto.