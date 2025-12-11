Trump anuncia que sargento de la Guardia Nacional ya puede caminar tras brutal atentado

Sargento vuelve a caminar

Trump anuncia mejoría

Atacante enfrenta cargos

Segun informa la agencia EFE, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el sargento de la Guardia Nacional Andrew Wolfe, herido gravemente en un ataque en Washington hace dos semanas, ha logrado volver a caminar.

Trump aseguró que recibió la noticia directamente mientras se reunía con los padres del joven militar en el Despacho Oval, donde le informaron sobre el avance inesperado en su recuperación.

“Hoy me llamaron diciendo que se había levantado. ¿Pueden creerlo? Se levantó. Se levantó”, dijo el mandatario al relatar cómo conoció la evolución del sargento.

La recuperación de Wolfe ha generado atención pública debido a la gravedad de las heridas que sufrió, después de recibir un disparo en la cabeza durante el atentado.

Actualización del estado de salud y reacción pública

El sargento de la Guardia Nacional que sobrevivió atentado ya camina, según Trump https://t.co/DzOMIt22Es — AFN (@Alfilodelasnoti) December 11, 2025



La actualización sobre su estado de salud se produjo días después de que la Guardia Nacional de Virginia Occidental compartiera un video en Facebook en el que la familia del joven describió su evolución como una “notable mejoría”.

En la grabación, sus seres queridos expresaron esperanza y reconocieron el apoyo recibido desde distintos sectores tras el ataque que conmocionó a su comunidad.

El sargento Wolfe, de 24 años, logró sobrevivir al atentado y continúa bajo atención médica intensiva en un hospital de Washington, donde se recupera rodeado por su familia y compañeros de la Guardia Nacional.

El joven militar ha estado sometido a cuidados especializados desde el momento del ataque, lo que ha sido clave para que pudiera mostrar señales de avance en su movilidad.