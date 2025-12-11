Trump anuncia que sargento de la Guardia Nacional ya puede caminar tras brutal atentado
Segun informa la agencia EFE, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que el sargento de la Guardia Nacional Andrew Wolfe, herido gravemente en un ataque en Washington hace dos semanas, ha logrado volver a caminar.
Trump aseguró que recibió la noticia directamente mientras se reunía con los padres del joven militar en el Despacho Oval, donde le informaron sobre el avance inesperado en su recuperación.
“Hoy me llamaron diciendo que se había levantado. ¿Pueden creerlo? Se levantó. Se levantó”, dijo el mandatario al relatar cómo conoció la evolución del sargento.
La recuperación de Wolfe ha generado atención pública debido a la gravedad de las heridas que sufrió, después de recibir un disparo en la cabeza durante el atentado.
Actualización del estado de salud y reacción pública
El sargento de la Guardia Nacional que sobrevivió atentado ya camina, según Trump https://t.co/DzOMIt22Es
— AFN (@Alfilodelasnoti) December 11, 2025
La actualización sobre su estado de salud se produjo días después de que la Guardia Nacional de Virginia Occidental compartiera un video en Facebook en el que la familia del joven describió su evolución como una “notable mejoría”.
En la grabación, sus seres queridos expresaron esperanza y reconocieron el apoyo recibido desde distintos sectores tras el ataque que conmocionó a su comunidad.
El sargento Wolfe, de 24 años, logró sobrevivir al atentado y continúa bajo atención médica intensiva en un hospital de Washington, donde se recupera rodeado por su familia y compañeros de la Guardia Nacional.
El joven militar ha estado sometido a cuidados especializados desde el momento del ataque, lo que ha sido clave para que pudiera mostrar señales de avance en su movilidad.
Investigación del ataque que hirió al sargento Andrew Wolfe
De acuerdo con la información oficial, el atentado ocurrió cuando Wolfe y su compañera, la también miembro de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom, fueron atacados a tiros mientras se encontraban en servicio.
El presunto agresor fue identificado como Rahmanullah Lakanwala, un afgano de 29 años que llegó a Estados Unidos en 2021 y que, según las autoridades, abrió fuego con un revólver contra los dos militares.
Beckstrom perdió la vida en el ataque, lo que elevó aún más la gravedad del incidente y ha mantenido la atención en el proceso judicial contra el presunto responsable.
Lakanwala fue reducido en el mismo lugar del atentado y posteriormente hospitalizado antes de quedar bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
Cargos, consecuencias legales y reacciones posteriores
El individuo fue imputado por cargos que incluyen asesinato en primer grado, asalto con intención de matar y posesión de un arma durante un crimen violento, según la información divulgada por los organismos responsables del caso.
Los cargos que enfrenta podrían implicar severas consecuencias judiciales y una posible condena que abarcaría desde cadena perpetua hasta la pena de muerte.
La evolución de Wolfe ha sido considerada un rayo de esperanza dentro de una historia marcada por la violencia y el dolor generado por la pérdida de su compañera.
Trump destacó el progreso del sargento como un ejemplo de fortaleza y como un acontecimiento alentador en medio de una tragedia que ha sacudido a la institución militar.