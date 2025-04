Sarah Palin pierde por segunda vez demanda contra el New York Times

Sarah Palin, exgobernadora de Alaska y excandidata republicana a la vicepresidencia de Estados Unidos, sufrió una nueva derrota legal.

Un jurado federal de Nueva York falló en su contra en una demanda por difamación contra el diario The New York Times.

El caso gira en torno a un editorial publicado en 2017, donde se la vinculaba, de manera incorrecta, con un tiroteo mortal ocurrido en 2011 en Arizona.

El jurado, perteneciente a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, solo tardó dos horas en llegar a un veredicto unánime.

Former Alaska Gov. #SarahPalin lost her defamation retrial against The New York Times on Tuesday, after a jury found the paper did not libel her in a 2017 story that she said hurt her reputation.

Read more: https://t.co/7HkhlqnNIM pic.twitter.com/X7hUxWLgeQ

— TheWrap (@TheWrap) April 22, 2025