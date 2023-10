Sara Ramírez, la actriz hispana que saltó a la fama en Grey’s Anatomy y se declaró no binaria

En agosto del 2020, en plena pandemia por el coronavirus, se declaró como una persona no binaria, tomando por sorpresa a propios y extraños.

Desde la temporada número tres Sara, quien se declaró no binaria, formó parte del elenco principal hasta la temporada número doce.

Cada 14 de julio se celebra el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria. Una persona no binaria vive fuera de ser hombre o mujer.

Ser no binario, como en el caso de la actriz Sara Ramírez, se designa a las identidades de género que se reconocen con aspectos femeninos y masculinos.

De acuerdo con información del portal El Financiero, ser una persona no binaria no significa que deban lucir como personas andróginas.

Además de realizar activismo, Sara hace campaña por los derechos LGBTIQ+ y colabora con The True Colors Fund, proyecto de organización bisexual.

Después de declararse como una persona no binaria, el 6 de julio del 2021, dio a conocer que ella y Ryan ya no estaban juntos.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que tuvo miedo que su decisión causara un impacto negativo en su carrera.

«Callie, que forma parte de la comunidad LGBTIQ+, me ha enseñado mucho sobre la valentía», expresó la actriz en esa época.

«Soy no binaria»: Sara Ramírez

En otra entrevista, que recopila el portal El Mundo, Sara Ramírez habló de nueva cuenta sobre su sexualidad.

Aquí, reveló que no se sentía cómoda con las etiquetas de hombre o mujer, pero eso no significaba que no pudiera sentirse ‘masculina’ o ‘femenina’.

«En mí está la capacidad de ser un chico femenino, una chica masculina, un chico masculino y una chica femenina. Todos y ninguno. Soy no binaria», expresó.

Sara Ramírez también tuvo una destacada participación en la nueva versión de otra famosa serie que rompió paradigmas en su momento: Sex and the city. ¿Su personaje? Che Díaz.