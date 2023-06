¡Ahora sí ‘arde Troya’! Sara Corrales revela toda la verdad sobre Gabriel Soto

El actor mexicano tuvo detalles con la actriz y revela cuáles fueron

¿Tenía intenciones de tener una relación con Sara? ¡Esto responde la actriz!

Sara Corrales revela la verdad Gabriel Soto. Las cosas ahora sí que se le volvieron complicadas al actor mexicano Gabriel Soto, y es que la co-protagonista de la telenovela que protagonizó junto a él, Sara Corrales, finalmente luego de meses de intriga, decidió romper el silencio sobre los rumores de un supuesto romance entre ambos.

La situación no sería tan complicada si Gabriel Soto no tuviera novia y no estuviera comprometido, pues desde hace poco más de un año se encuentra en planes de boda con la actriz Irina Baeva. Esta polémica ha renacido luego de que la colombiana Sara Corrales, confirmara sospechas sobre el actor.

Sara Corrales revela la verdad Gabriel Soto: La actriz colombiana rompe el silencio y confirma sospechas al ojo público

En un reciente encuentro en una alfombra rojo y con los medios de comunicación, la guapísima actriz colombiana recibió de la mejor manera a la prensa, sin embargo, los medios no dudaron ni un segundo en preguntarle a la actriz sobre los rumores de un romance con Gabriel Soto.

Más allá de hablar sobre los proyectos de la actriz en la pantalla chica, Sara Corrales confirmó Gabriel Soto, con quien grabó ‘Mi Camino es Amarte’ tenían muy buena relación: «Éramos grandes amigos. Es muy fácil malinterpretar. Fue muy caballeroso. Sí me dio flores, era muy especial. Estaba buscando una cosa muy diferente para mi vida», dijo.