Sara Corrales estaría saliendo con un nuevo galán: La respuesta de Sara ante esta situación

Esta fue su respuesta cuando le preguntaron sí eran novios: “No somos pareja. No pongan palabras en mi boca que no he dicho. Nos estamos conociendo. A mí, Sara, me parece importante primero conocer a esa persona, conocerla por fuera de un set. Cuando seamos novios, les aviso, claro que sí”, comentó.

Sin embargo, y dejando de lado lo que dijo la actriz lo cuál levanta sospechas de que podrían iniciar una relación pronto, en el programa de ‘Al Rojo Vivo’ el actor Juan Pablo Gil le robó un beso a Sara Corrales, lo cuál dejó a muchos completamente sorprendidos y con fuertes sospechas sobre una relación.