Muere niño venezolano en Atlanta en circunstancias aún por esclarecer

Niño venezolano fallece en Atlanta.

Campaña de GoFundMe para funeral.

Padre espera resultados de autopsia.

Santiago, un niño venezolano de ocho años, falleció este lunes 13 de enero en Atlanta, Georgia, tras presentar síntomas severos de dolor abdominal, vómitos y diarrea.

El menor había llegado a Estados Unidos hace un año junto a su padre, Luis Ramos, buscando un futuro mejor.

Su madre permanece en México, a la espera de una cita con CBP ONE para reunirse con ellos.

Luis, quien trabaja como asistente de mecánico en un concesionario, relató que su hijo era un niño sano y alegre.

Los últimos días de Santiago Ramos: Alegría y una inesperada tragedia

El domingo anterior habían pasado el día juntos, y Santiago estaba emocionado por reencontrarse con su madre.

El lunes, mientras Luis trabajaba, Santiago quedó al cuidado de una vecina que tiene dos hijos, quienes eran como primos para él.

Fue entonces cuando el pequeño comenzó a sentirse mal.

“Mi niño me llamó al trabajo. Pedí permiso y me fui lo más rápido que pude. Me dijo que le dolía mucho su barriguita. Él era un niño muy sano”, expresó Luis.