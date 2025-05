Santiago Giménez brilla con un doblete en la victoria del Milan contra el Bologna

El delantero mexicano Santiago Giménez fue la estrella del Milan en su victoria 3-1 sobre el Bologna en la jornada 36 de la Serie A.

El ‘Bebote’ no había sido titular en las últimas semanas y entró de cambio al minuto 65 por Luka Jovic.

Su ingreso resultó ser clave para la remontada, ya que en tan solo 25 minutos anotó dos goles.

Este doblete marca un hito para Giménez, pues es su primer par de anotaciones en la Serie A.

Full-time at the San Siro! 🤩AC Milan completes a thrilling comeback to defeat Bologna 3-1, securing all three points. 🔥

Video Courtesy: Serie A#SerieA #ACMilan #bologna pic.twitter.com/T9nNH4nKbX

— STARZPLAY | ستارزبلاي (@STARZPlayArabia) May 9, 2025