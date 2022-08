Filtran video de la primera ministra de Finlandia bailando y bebiendo en fiesta “salvaje”

“Pasé la noche con amigos. De fiesta, bastante salvaje, sí. Bailé y canté”, dijo la primera ministra de 36 años

En diciembre de 2019, Sanna Marin se convirtió en la primera ministra más joven de la historia de Finlandia

La primera ministra de Finlandia Sanna Marin dijo que no tomó ninguna droga durante una fiesta “salvaje” en una casa privada y añadió que no hizo nada malo al soltarse el pelo y festejar con sus amigos, reseñó The Associated Press.

Un video publicado en una red social muestra a seis personas bailando e imitando una canción delante de una cámara, incluida la primera ministra finlandesa. Más adelante en el video, Marin, de 36 años, está de rodillas en lo que parece ser la pista de baile con los brazos detrás de la cabeza bailando mientras imita una canción.

Sanna Marin es captada ‘perreando’

“Me decepciona que se haya hecho público. Pasé la noche con amigos. De fiesta, bastante salvaje, sí. Bailé y canté”, dijo el jueves 18 de agosto a la emisora finlandesa YLE después de que las redes sociales estallaran en críticas contra la primera ministra.

“Yo no he consumido drogas, ni nada que no sea alcohol. He bailado, cantado y salido de fiesta y he hecho cosas perfectamente legales. Tampoco he estado en una situación en la que supiera que otros lo hubieran hecho”, dijo Marin, según el periódico Hufvudstadsbladet.