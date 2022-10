Sandra Vidal ofrece reveladora entrevista

La ex de Pablo Montero, quien forma parte del reality show Rica Famosa Latina, aclara por qué confundió a Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr, con un trans

“Siempre se retracta de lo que dice” “Sandy dando contenido”. Fue hace apenas unos días que la modelo y actriz argentina Sandra Vidal, de 56 años de edad, causó polémica al supuestamente decir que ella pensaba que la también modelo y empresaria Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr y quien es su compañera en el reality show Rica Famosa Latina, era transgénero. Pero ahora, en una entrevista con la periodista Nelssie Carrillo, la cual se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube, la ex del cantante mexicano Pablo Montero, con quien procreó un hijo, aclara por qué confundió a Mariana con un trans y las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Mucha atención… ¿Qué dijo ahora Sandra Vidal de la novia de Vicente Fernández Jr? De inmediato, Sandra Vidal aclaró que ella nunca dijo que Mariana González Padilla, su compañera en Rica Famosa Latina, era hombre, y que todos habían entendido mal: “Ese día de las fotos fue cuando yo la conocí a ella, yo no la había presentado, entonces yo estoy detrás de cámaras viendo un montón de gente y no sabía quién es quién”. “Mariana (refiríéndose a la novia de Vicente Fernández Jr) me parece una persona divina, me parece súper auténtica, súper simple, humilde, y tiene una relación tan franca y tan honesta con Vicente Fernández Jr que es increíble, son almas gemelas. Yo quisiera tener una relación así, como la que tienen ellos, súper amigos y que se súper apoyan”, expresó la ex de Pablo Montero.

¿Se molestó Mariana? Antes de continuar con la entrevista que le concedió Sandra Vidal a la periodista Nelssie Carrillo, cabe recordar lo que respondió la modelo y empresaria Mariana González Padilla a lo que supuestamente su compañera había dicho de ella: “¿Sabes qué? Ella es un amor de persona, creo que se malinterpretó. Yo amo que me llegaran a decir eso, al contrario: ‘La más guapa’, ‘la más arreglada’, siempre le van a decir. A una que no se arregla, que no se produce, pues nunca le van a decir eso”. “Pues no es por nada, pero tanto plástico en el cuerpo si se presta para que la confundan. Una cosa es arreglarse y otra es transformarse”, “Qué bien contestó, ya me cayó bien”, “Qué no haga caso, pura envidia”, respondieron algunas personas a la respuesta que dio la novia de Vicente Fernández Jr en esta ocasión (Archivado como: Sandra Vidal aclara por qué confundió a la novia de Vicente Fernández Jr con un trans).

“Mariana me parece divina como ser humano”, asegura Sandra Vidal En otra parte de este reveladora entrevista, Sandra Vidal no dudó en decir que Mariana González Padilla le parece divina como ser humano, pero eso no sería todo: “Junto con su hermana, son súper empresarias y súper trabajadoras, además de buenas madres, así que Mariana me cae súper bien”, expresó la ex del cantante mexicano Pablo Montero. También, se dijo feliz porque una mujer muy inteligente se integró al reparto de Rica Famosa Latina, al igual que Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna: “Ella está trabajando, es lo que tenemos que hacer todas, seguir por nuestros medios, produciendo, creando, trayendo más dinero a la casa y siendo felices, porque más allá del dinero, una mujer cuando trabaja, se siente feliz, útil e importante”.

Aseguran que Sandra Vidal ‘siempre se retracta de lo que dice’ Para finalizar, la modelo y actriz argentina invitó al público a que estén pendientes del segundo capítulo de la sexta temporada del reality show Rica Famosa Latina, en el que también participan, además de Mariana González Padilla y Kimberly Flores, Mayeli Alonso, Luzelba Mansour y Marcela Iglesias. Promete ser un episodio con mucha controversia, así como llanto, peleas y verdades que se dijeron sin piedad. Algunos usuarios no se quedaron con las ganas de expresar sus puntos de vista luego de que Sandra Vidal aclarara que ella no habpia dicho que la novia de Vicente Fernández Jr era trans: “Sandy dando contenido”, “Le da miedo y siempre se retracta de lo que dice”, “Yo creo que más bien está dejando claro y a la vez entre líneas que una cosa es el show y otra cosa es la vida real y Sandra en el show es más un personaje que lo que realmente es ella” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).