Actriz Sandra Itzel expone infidelidad de su exesposo el actor Adrián Di Monte

El mundo del entretenimiento se ha sacudido con la explosiva revelación de la actriz y cantante Sandra Itzel, ex esposa del actor cubano Adrián Di Monte.

Expone a su exesposo

«Durante mucho tiempo he callado muchas cosas, pero el que con fuego juega, se quema», declaró Sandra Itzel en sus historias de Instagram.

«Después de ver esta entrevista tan cobarde, dando información de la que yo NO estaba enterada y a la cual NO se me pidió autorización, llegó el momento de hablar con la verdad», se lee.

En una de las historias compartidas, Sandra Itzel reveló que supuestamente sufrió abuso psicológico por parte de Adrián Di Monte durante una década.

Acompañando su afirmación, mostró capturas de pantalla de una conversación entre ambos en la que, según Itzel, se evidenciaría que Di Monte mantenía una relación extramarital.