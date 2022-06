Sandra Ávila Beltrán: De periodista a la narcotraficante más poderosa

Su sueño era ser una periodista profesional, sin embargo, no pudo ser. A los 18 años de edad se trasladó a la ciudad de Guadalajara, donde se matriculó en Ciencias de la Comunicación. Donde en 1980 ingresó a la Universidad Autónoma de Guadalajara para cumplir su objetivo.

Inteligencia, belleza y siempre con deseos de ser la mejor, es como algunos de sus allegados la describirían, pues el tener la oportunidad de estar cerca de Sandra Ávila Beltrán se considera como toda una experiencia, sin embargo si la tienes frente a ti siendo su enemigo, no se asegura un “final feliz”.

Un ex compañero de universidad otorgó una entrevista para BBC News en donde contó a detalle como era compartir clases con Ávila Beltrán. Entre algunos de los comentarios que realizó fue que Sandra con frecuencia llegaba tarde, al menos con dos o tres horas de retraso. Donde en absoluto silencio entraba al aula y se sentaba en la primera silla que viera disponible.

Se dijo que era sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Jefe de Jefes”, uno de los líderes más poderosos del narcotráfico en los años 80.Sin embargo, en conversaciones con el periodista Julio Scherer García, detalló que no era cierto, como tampoco la fortuna que se le atribuyó tras su captura.

Se convirtió en la reina

Un ex novio lleno de celos que Sandra Ávila Beltrán tenía cuando terminó su carrera universitaria, definió que tomara el mismo camino que su padre Alfonso Ávila. El novio de Sandra la secuestró y ese capítulo la inclinó a dejar su sueño de ser una periodista para no ceder el control sobre su vida en un mundo machista, compartió en una entrevista para The Guardian.

Sandra Ávila Beltrán se convirtió entonces en “La Reina del Pacífico” como fue nombrada por las autoridades mexicanas y con su conocimiento de los movimientos financieros y las negociaciones con organizaciones criminales que aprendió en su familia, rápidamente se abrió paso en el Cártel de Sinaloa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.