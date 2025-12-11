Tres sobrinos de Maduro caen bajo sanciones de EE.UU. por presunto narcotráfico

Sanciones a sobrinos de Maduro

EE.UU. refuerza presión financiera

Acusan vínculos con narcotráfico

Segun informa la agencia EFE, Estados Unidos impuso sanciones financieras contra tres sobrinos de Nicolás Maduro, acusándolos de mantener vínculos directos con actividades de narcotráfico según reportó el Departamento del Tesoro estadounidense.

Los sancionados son Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores, todos ellos emparentados con la esposa del presidente venezolano, Cilia Flores.

Estas sanciones forman parte de un conjunto más amplio impulsado por la Administración de Donald Trump, orientado a incrementar la presión económica sobre sectores estratégicos vinculados al Gobierno de Venezuela.

Las medidas también afectan al sector petrolero venezolano mediante castigos dirigidos contra un empresario, varias navieras y el bloqueo operativo de seis buques utilizados dentro de esa red comercial estatal.

Arrestos previos y condenas en territorio estadounidense

Campo Flores y Flores de Freitas fueron arrestados en Haití en 2015, siendo acusados de participar activamente en operaciones internacionales vinculadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Posteriormente fueron condenados en territorio estadounidense en 2016, recibiendo sentencias relacionadas con delitos de narcotráfico que consolidaron su identificación pública como los llamados “narcosobrinos”.

La Administración de Joe Biden les otorgó un indulto en octubre de 2022, dentro de un intercambio realizado con el Gobierno de Nicolás Maduro para facilitar negociaciones bilaterales.

Tras su retorno a Venezuela, Washington sostiene que retomaron actividades vinculadas al narcotráfico durante 2025, reactivando preocupaciones sobre su influencia dentro de estructuras asociadas al régimen venezolano.