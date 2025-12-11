Tres sobrinos de Maduro caen bajo sanciones de EE.UU. por presunto narcotráfico
Publicado el 12/11/2025 a las 18:21
- Sanciones a sobrinos de Maduro
- EE.UU. refuerza presión financiera
- Acusan vínculos con narcotráfico
Segun informa la agencia EFE, Estados Unidos impuso sanciones financieras contra tres sobrinos de Nicolás Maduro, acusándolos de mantener vínculos directos con actividades de narcotráfico según reportó el Departamento del Tesoro estadounidense.
Los sancionados son Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores, todos ellos emparentados con la esposa del presidente venezolano, Cilia Flores.
Estas sanciones forman parte de un conjunto más amplio impulsado por la Administración de Donald Trump, orientado a incrementar la presión económica sobre sectores estratégicos vinculados al Gobierno de Venezuela.
Las medidas también afectan al sector petrolero venezolano mediante castigos dirigidos contra un empresario, varias navieras y el bloqueo operativo de seis buques utilizados dentro de esa red comercial estatal.
Arrestos previos y condenas en territorio estadounidense
#AN7Actualidad | Estados Unidos impuso este jueves sanciones financieras a tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a los que acusa de tener vínculos con el narcotráfico.https://t.co/9SfC3952Lv
— Antena Noticias 7 (@ANoticias7) December 11, 2025
Campo Flores y Flores de Freitas fueron arrestados en Haití en 2015, siendo acusados de participar activamente en operaciones internacionales vinculadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Posteriormente fueron condenados en territorio estadounidense en 2016, recibiendo sentencias relacionadas con delitos de narcotráfico que consolidaron su identificación pública como los llamados “narcosobrinos”.
La Administración de Joe Biden les otorgó un indulto en octubre de 2022, dentro de un intercambio realizado con el Gobierno de Nicolás Maduro para facilitar negociaciones bilaterales.
Tras su retorno a Venezuela, Washington sostiene que retomaron actividades vinculadas al narcotráfico durante 2025, reactivando preocupaciones sobre su influencia dentro de estructuras asociadas al régimen venezolano.
Sanciones de Estados Unidos reactivadas tras indultos de 2022
El tercer sancionado, Carlos Erik Malpica Flores, fue vicepresidente de PDVSA y ya había sido incluido en listas restrictivas estadounidenses desde el año 2017 por presuntos actos ilícitos.
En 2022 el Gobierno de Biden retiró temporalmente esas sanciones buscando facilitar negociaciones políticas con Maduro relacionadas con un acuerdo que permitiera organizar elecciones democráticas en Venezuela.
Sin embargo, el Tesoro sostiene que ese alivio permitió que Malpica Flores recuperara posiciones financieras, fortaleciendo vínculos asociados al aparato estatal dentro de estructuras consideradas problemáticas por Washington.
El Departamento del Tesoro también sancionó al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, señalado por participar en lucrativos contratos que, según Estados Unidos, favorecían directamente al régimen venezolano.
Nuevos señalados y ampliación de medidas financieras
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las sanciones buscan revertir lo que consideró un fallido intento de negociación impulsado anteriormente por la Administración Biden.
Bessent sostuvo que dichas medidas pretenden limitar el control dictatorial de Maduro, restableciendo presión sobre el Gobierno venezolano mediante acciones económicas orientadas a restringir su capacidad operativa.
El Departamento de Estado señaló que los sancionados apoyan al régimen venezolano, calificándolo como corrupto e ilegítimo dentro de los comunicados oficiales divulgados por las autoridades estadounidenses.
Las nuevas sanciones coinciden con operaciones recientes, incluyendo la incautación de un petrolero frente a Venezuela y la destrucción de embarcaciones supuestamente vinculadas con redes narcotraficantes caribeñas.