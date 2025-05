San Diego FC suspende a 33 aficionados tras enfrentamiento violento

San Diego FC ha anunciado que suspenderá indefinidamente a 33 personas por su participación en un violento enfrentamiento entre aficionados después del partido contra el LA Galaxy el pasado sábado en el Estadio Snapdragon.

Videos grabados por espectadores muestran a los seguidores de ambos equipos discutiendo en las gradas, lo que resultó en varios heridos.

La violencia continuó en el estacionamiento del estadio, lo que obligó al club a tomar medidas.

“El club ha identificado a 33 personas que serán prohibidas de asistir a todos los partidos de San Diego FC y de la MLS, tanto de local como de visitante”, señaló el equipo en un comunicado.

LAFC comes to town, a brawl breaks out. Galaxy comes to town, a bigger brawl breaks out. (After a win!)

Absolutely unacceptable from the San Diego FC fan base. Security? A total joke. Heads should roll.

pic.twitter.com/74qhwirOQG

— Mike Gray (@MikeGrayAFC) May 25, 2025