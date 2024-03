Sueño millonario: Samuel y Sandra Mejía

Sueño millonario te comparte la historia de Samuel y Sandra Mejía.

Lo que hoy es un local antes era una van.

Comparten un poco de su camino recorrido.

Samuel y Sandra Mejía llegaron a Estados Unidos ya hace más de quince años. La idea de venir a este país se dio porque Samuel perdió su trabajo en una empresa financiera.

Luego de ese evento tomaron la decisión de probar suerte en este país y decidieron dejar todo atrás para conseguir sus objetivos de tener mejores posibilidades.

Cuando llegaron aquí no tenían absolutamente nada. Su primer hogar fue un sótano y unos amigos les regalaron una cama y unas cuantas sillas.

En sus palabras, realmente sentían que estaban en ceros, pero tenían la idea de que definitivamente sí había posibilidad de algo bueno para ellos.

Primeros trabajos

Samuel tuvo sus primeros trabajos como muchos de los migrantes que llegan. Del mismo modo, los trabajos que conseguía eran en lugares con un ambiente pesado físicamente y desgastante.

Uno de los primeros fue mesero y otro de ellos en una constructora. Narra que realmente se sentía demasiado cansado al momento de realizar estos.

No obstante, nunca dijo no al trabajo y definitivamente sentía que no siempre sería así, que esto era temporal y que muchas personas, para bien o para mal, pasan por lo mismo.

Un par de tiempo después, se plantearon la idea de emprender algo para ellos. Los productos son de salud y belleza y jamás se imaginaron que crecerían de la forma que lo han hecho.