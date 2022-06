Samuel Little, o Samuel McDowell, es, hasta el día de hoy, el asesino en serie con el mayor número de víctimas confirmadas en la historia de Estados Unidos. La cifra oficial de asesinatos cometidos por Little asciende a 60, pero los investigadores consideran que pueden ser más de 90 las personas fallecidas a manos de ese asesino en serie.

En sus confesiones, Samuel Little, a quien se le conoce también como The Choke and Stroke Killer, aseguró haber estrangulado a más de 93 personas entre 1970 y 2005, pero la mayor parte de esos cuerpos nunca fueron encontrados, y sus identidades nunca fueron reveladas.

¿Cómo fueron los primeros años de vida de Samuel Little?

Samuel Little nació el 7 de junio de 1940 en Georgia, pero su infancia y adolescencia transcurrió en estados como Florida, Nebraska y Ohio. Desde muy temprano en la vida, Samuel Little manifestó tener fantasías sexuales en las que estrangulaba a las mujeres, una tendencia que se fue marcando cada vez más en la adolescencia y juventud.

Los primeros crímenes de Samuel Little poco tuvieron qué ver con asesinatos: el futuro homicida comenzaría su andar delictivo cometiendo delitos como el abuso de sustancias, fraude, robo, robo armado, asalto agravado y violación. Estuvo en prisión en 1961 por entrar a robar a una tienda de muebles; durante su estancia en la cárcel, aprendió técnicas de boxeo que más tarde empleó en sus crímenes.