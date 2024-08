Samantha Harris de ‘Dancing With the Stars’ Vuelve a Tener Cáncer

Así lo dio a conocer en sus redes sociales.

Aquí te contamos los detalles.

Samantha Harris, ex presentadora de ‘Dancing With the Stars’, ha revelado que ha sido diagnosticada con cáncer de mama por segunda vez.

La noticia, compartida en un emotivo video a través de su cuenta de Instagram, marca un nuevo capítulo en su lucha contra la enfermedad.

A los 50 años, Harris enfrenta nuevamente el cáncer que ya había combatido hace una década. En su primer enfrentamiento con la enfermedad, se sometió a una doble mastectomía.

Ahora, ha detectado el cáncer en una etapa temprana y en el mismo lugar que en su diagnóstico anterior.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Samantha Harris (@samanthaharristv)

En su mensaje, Harris expresó: «Tengo algunas noticias impactantes de salud que nunca pensé que tendría que compartir otra vez, pero he sido diagnosticada con cáncer de mama.

Lo detecté pronto. Está exactamente en el mismo lugar que mi primer cáncer de mama hace 10 años. Es diminuto y voy a vivir y prosperar y vivir mi vida más sana y saludable posible».

Samantha explicó que la detección temprana fue posible gracias a su persistencia para controlar continuamente su salud.

Agradeció el apoyo de su familia y amigos, destacando el rol fundamental de su esposo, Michael, y sus hijas, que ahora son adolescentes y han mostrado un apoyo inquebrantable durante esta nueva etapa.