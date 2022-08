“Me agarró y me besó, pero yo firmé un contrato en el que no podía responder con agresión ni nada, entonces me quedé frío y helado y conquisté mis demonios de no arrancarle la cabeza a este hombre con su locura y estupidez, pero lo logré, me funcionó mucho y la gente contestó muy bien a ese tipo de gestos de evitar la violencia”, expresó el actor nacido en la Ciudad de México en 1979.

Antes de entrar de lleno con esta reveladora charla, Salvador Zerboni no dudó en autonombrarse como ‘rey sin corona’ tras haber quedado en segundo lugar en La Casa de los Famosos, además de recordar el beso que le dio Osvaldo Ríos en la boca, algo que no fue para nada de su agrado.

Antes de continuar, Salvador Zerboni quiso dejar en claro que entró a este reality show no a competir contra los demás habitantes, sino contra sí mismo: “La única forma de sobresalir en un proyecto que es tan subjetivo y yo creo que todos somos aceptados para bien o para mal, entonces, me dediqué a tener este tipo de retos, como soportar al personaje más complejo y complicado, que era Laura Bozzo “.

“No me arrepiento absolutamente de nada”, dice Salvador Zerboni

“No me arrepiento absolutamente de nada. ¿Cómo me voy a arrepentir de enojarme de no ganar después de estar 100 días encerrado? Por supuesto que uno se enoja, son los sentimientos reales, no tiene nada de malo, y de eso, a no ser caballero (con Ivonne Montero) tampoco la iba a sacar en hombros si estuvimos compitiendo contra otro, no pasa nada, caballero soy”, expresó Salvador Zerboni.

El artista quiso dejar en claro que él entró a La Casa de los Famosos no a dar un ejemplo, pues se considera que no es un ejemplo para nadie, y que sí la gente lo aceptó, fue porque siempre se mostró tal cual y cómo es: “La verdad me siento muy realizado, que en realidad me conozcan a mí, por el villano que soy de travieso…”.