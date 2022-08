En esta ocasión Zerboni no hizo uso de sus redes sociales, pero en ellas fue que comenzó a circular el video en donde dejó al descubierto varios secretos sobre sus excompañeros de La Casa de los Famosos, donde no dejó a títere sin cabeza y se lanzó en contra de la venezolana y el argentino.

El actor sale a decir toda la verdad sobre ‘la relación’ de la venezolana

“Es muy estu… e incongruente tratar de hacer eso cuando esta niña, bueno… Ahora sí que las imágenes hablan más que mil palabras, por eso amo este proyecto porque todo está grabado como lo decíamos ahí y nos burlábamos, entonces no hay nada que esconder, nada que debatir, no hay nada que suponer y más ahora que estamos afuera”, continuó diciendo el actor de la pantalla chica.

“Yo por el caballero que soy, no quise alardear y decirle nada en la cara a él (Nacho) de todo lo que ha pasado con esta mujer, cómo me quiso comer mis carnitas. Pero definitivamente no, yo le dije, ‘estoy soltero, pero no estoy libre ni disponible, me encantas como amiga pero nunca te he visto como una mujer de esa manera'”, continuó expresando respecto a Daniella Navarro y Nacho Casano. Archivado como: Salvador Zerboni romance Daniella.