Salvador Zerboni de ‘La Casa de los Famosos’ revela que fue diagnosticado con terrible enfermedad tras ser hospitalizado

Salvador Zerboni diagnosticado con enfermedad.

Preocupaciones tras fuertes síntomas.

Actor enciende las alarmas.

El actor Salvador Zerboni, conocido por su participación en el reality shows como La Casa de los Famosos de Telemundo, sorprendió con una revelación.

En una reciente conferencia de prensa, Zerboni compartió que fue diagnosticado con hipoacusia súbita y vértigo, dos condiciones que lo mantuvieron hospitalizado durante cinco días.

Zerboni, quien actualmente forma parte del elenco de la obra de teatro ‘Vidita Mía’, explicó que decidió asistir al evento pese a su reciente salida del hospital.

«No quería perderme la rueda de prensa con mis grandes compañeros», comenzó diciendo ante los medios de comunicación.

Salvador Zerboni revela diagnóstico

«Siempre he sido un hombre fuerte y atlético, no me gusta victimizarme, pero esta situación me tomó por sorpresa”, comentó el actor.

El diagnóstico de Zerboni llegó tras experimentar síntomas preocupantes que lo obligaron a buscar atención médica inmediata.

Según relató, «el domingo pasado desperté el lunes sin poder escuchar del lado izquierdo y con un vértigo que me impedía caminar».

Esta situación derivó en su hospitalización, donde se sometió a varios estudios y tratamientos.