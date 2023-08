Salvador Zerboni en «Los 50» y su RIVALIDAD con los Acashore

Salvador Zerboni revela emociones tras la expulsión.

Juzga a sus compañeros de «Los 50».

Alianzas y relaciones en los realitys.

En entrevista exclusiva para MUNDONow, Salvador Zerboni, reconocido actor y participante en «Los 50», compartió sus emociones tras su expulsión.

El reality, que reúne a cincuenta estrellas de la televisión en una lujosa hacienda, ha mantenido a los espectadores cautivados.

En un sincero diálogo, Salvador Zerboni expresó su inconformidad con su expulsión y admitió que la derrota no es algo que le siente bien a nadie.

«Definitivamente no te voy a decir que estoy feliz porque no me gusta perder, pero hay veces en las que perdiendo se gana más», aseguró Salvador Zerboni.

No llegó en su mejor momento

Durante su tiempo en «Los 50», Salvador dejó ver su autenticidad al compartir que la oportunidad de unirse al elenco no llegó en el mejor momento de su vida

«Los 50 definitivamente llegó un momento en el ya no tenía hambre, dejé de cazar, dejé de comer y me dejé tranquilo en el vaivén de la de la situación», indicó.

Además dijo: «Aquí se rige por la suerte en muchos juegos la mayoría. Si quieres mentirte a ti mismo para caerle bien al otro hay gente que está hecha para eso».

«Yo de mendigo no tengo nada, prefiero dejar que hablen de mí, que me saquen y que me odien», expresó el actor.