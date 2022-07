Zerboni confiesa sus sentimientos

El actor mexicano Salvador Zerboni ha confesado que es lo que siente por la actriz venezolana: “Ayer me tocó lidiar con mi querida y amada Dani que quiero mucho. Mostrándoles cómo se puede dormir con una amiga con todo respeto sin ningún tipo de relación fuera de la amistad.”

“La maldita me ching***. Se van a burlar muchos de mi corriendo por todo el cuarto. En vez de ir atrás de ella como generalmente los hombres no son los que acosan a las mujeres. Ella atrás de mí, eso qué pena.” Comenzó diciendo lo mucho que él respeta a las mujeres y no intenta algo más con Daniella Navarro.