¿No aprende la lección?

A dos meses de la final de La Casa de los Famosos, Salvador Zerboni arremete de nuevo contra Ivonne Montero

El actor mexicano ofreció una reveladora entrevista ¿El cuento de nunca acabar? A dos meses de la final de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, reality show de Telemundo y donde obtuvo el segundo lugar, el actor mexicano Salvador Zerboni arremete de nuevo contra Ivonne Montero, quien se alzó con el triunfo luego de estar casi 3 meses encerrada en este lugar y donde se ganó varios enemigos. En un video que está disponible en el canal de YouTube de la periodista Berenice Ortiz, el histrión no se quedó callado ante las preguntas que le hicieron reporteros de diferentes medios de comunicación, provocando todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes siguen sin perdonarle algunas actitudes que tuvo en este show televisivo, aunque algunos lo apoyaron en todo momento. Salvador Zerboni se declara ‘el rey sin corona’ de La Casa de los Famosos Con su característico sentido del humor, Salvador Zerboni se declaró ‘el rey sin corona’ de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, pero eso no fue todo lo que dijo: “A lo mejor no nos llevamos un portafolio con dinero, pero sí con mucho cariño, yo no estaba acostumbrado a este cariño de parte de la gente, del público. Los fans siempre me reconocían por el talento, por el trabajo y por mis personajes”. Sobre sus próximos poyectos, el actor dijo que vienen muchas cosas, entre ellas, un proyecto que está terminando en Televisa, donde colaborará de nueva cuenta más adelante, además de que presentará una película que se estrenará próximamente, sin contar que está en pláticas para regresar al teatro con una puesta en escena (Archivado como: A dos meses de la final de La Casa de los Famosos, Salvador Zerboni arremete de nuevo contra Ivonne Montero).

¿Tuvo problemas con Juan Rivera, hermano de Jenni? También se le preguntó a Salvador Zerboni por la reacción que tuvo el productor musical y youtuber Juan Rivera luego de que él dijera dentro de La Casa de los Famosos que Jenni Rivera no había muerto en un accidente, incluso tenía la intención de meterse a la casa para que sostuviera sus palabras: “¿Se quería meter a la mitad del show? Pues que haga fila, no es el único”. “Yo la verdad no sabía, yo pensé que Lupillo era su hermano, no sabía que había más. Me acabo de enterar de este personaje (refiriéndose a Juan Rivera) que habló mal de mí, no sé qué, yo le mando pura bendición, lo único que hice fue opinar como cualquier otro ser humano. Me dicen que yo debo de tener una recarga importante porque soy figura pública, pero no mam… yo soy igual que todos, no soy ejemplo de nada ni de nadie”, expresó el actor mexicano.

Aseguran que Ivonne Montero sigue enojada con Salvador Zerboni Tras dejar a un lado a este tema, se le comentó a Salvador Zerboni que la actriz Ivonne Montero sigue enojada con él por todo lo que pasó en La Casa de los Famosos: “¿Ah, si? Ya que me dejen ir, ya que me olviden, por favor. Ya tiene mucho dinero, que se compre otro amigo, algo, no sé, un novio. ¿Qué le hice? Pues todo está grabado y ahora sí que aquí no hay polémica”. “Yo pensé que estaba muy agradecida de todo el apoyo y cuidados que le di dentro de la casa, los consejos que le di. Como podrán ver el proyecto o los comentarios de los demás, yo siempre la traté muy bien, como la dama que se merece ser, como mi exnovia, que yo me la pasé increíble con ella, los cuidados que le dí, el apoyo moral en su momento con su nena que gracias a Dios está muy bien. Yo estoy muy contento que esté bien, pero pues bueno, si quiere decir algo, a mí me da un poquito de tristeza porque yo si le tengo mucho cariño”, comentó Salvador Zerboni.

“Yo no tengo que pedir disculpas”: Salvador Zerboni Antes de finalizar con esta entrevista, y aunque se expresó bien de ella, Salvador Zerboni fue categórico al decir que no tiene que pedirle disculpas a Ivonne Montero por algo que él nunca dijo, que la había apoyado económicamente en la enfermedad de su hija: “Pero sí me da tristeza, me hubiera hablado porque somos grandes amigos y compartimos mucho trabajo juntos”. Por último, se le preguntó su opinión sobre el caso del actor Pablo Lyle, quien fue declarado culpable de homicidio involuntario, algo que le da mucha tristeza y coraje, pues es alguien a quien quiere y admira mucho: “Me saca de onda, se me hace una jalada porque todos tenemos errores, yo estoy seguro que eso fue un accidente y no fue con alevosía y ventaja, no fue premeditado”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).