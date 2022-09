El actor y comediante mexicano Carlos Ignacio dio a conocer la verdadera salud que tiene la primera actriz Silvia Pinal tras rumores de que cada día está peor, ya que las más recientes veces ha estado en el hospital y se le ha visto un poco mal, de acuerdo a un video que se filtró en la página de Instagram de Chisme No Like .

Salud Silvia Pinal: ¿TIENE NEUMONÍA?

Pero no ha sido la única artista que ha salido a dar la cara a los medios de comunicación para informar sobre el estado de salud de la primera actriz, pues hace unos días, de acuerdo al portal de Univision, fue la misma Silvia Pasquel, su hija, quien de manera categórica dijo tal cual cómo se encuentra ella.

En principio de cuentas negó que tuviera neumonía, pues era uno de los rumores que circulaban en el medio artístico y redes sociales, de acuerdo a Univision de manera textual dijo lo siguiente: El doctor había dicho que no podía salir mi mamá que porque ahorita tenía una tos, pero no quería que se complicara y se fuera a convertir en una neumonía. Pero de eso a que tenga una neumonía hay un gran paso y un gran trecho… No está grave, está en su casita y acabo de comer con ella”. Archivado como: Salud Silvia Pinal