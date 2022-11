¿Qué le pasa al actor?

Fue en entrevista con Chisme No Like, en donde Verónica del Castillo contó cómo se encuentra su padre y reveló qué fue lo que pasó con su confusión. Asimismo, aseguró que no logró identificar a su hija Kate, pues no esperaban la llegada de Kate y el momento fue muy sorpresivo para todos.

“‘Acabo de aterrizar en México, ayúdame, porque el viernes quiero pasar todo el día con ellos’ y, cuando llegaron, mi hermana se ocultó detrás de un mesero y salió. Ni mi mamá, ni mi papá la reconocieron porque no se lo esperaban”, añadió Veronica del Castillo.