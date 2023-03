Aseguran que la salud de Paquita la del Barrio ha empeorado

“Doña Paquita se está sometiendo a un tratamiento médico para restablecer su salud, combatir su problema de ciática y así poder regresar a los escenarios”, indicó el representante a Mezcal TV. El mánager de la cantante agregó que no ha estado comiendo bien y que casi no lograba dormir, por lo que visitaron a un médico.

“Ahorita está durmiendo a sus horas, cosa que me da mucho gusto. Está comiendo sus tres veces al día, que ella ya no lo venía haciendo”. “Se ríe, dice ‘entre más me maten, más vida voy a tener'”, cuenta. “Lo toma por el lado amable, pero sí es algo que a veces nos llega a complicar, incluso con familia o amigos de ella”.

Paquita la del Barrio ha empeorado: Desgarrador audio

Paquita ha utilizado sus redes sociales para agradecer a sus seguidores y aclarar cuál es su estado de salud, así que en la grabación se le escucha decir, “Amigos, soy Paquita la del Barrio. Me da mucho gusto saludarles, agradezco muchísimo a toda esa gente que ha estado pendiente de mí”.

"Yo ya me escapé, no sé si del cielo o del infierno. Realmente no les puede decir, pero Dios me ha dado permiso para seguir existiendo. No quiero que dejen de creer en mí. Les quiero mucho. Les mando un abrazo a todos. Dios los bendiga, hasta pronto".